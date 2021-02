Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: piovono parole da brividi dalla bellissima modella che lasciano i fan sbalorditi

Piovono come stelle cadenti parole d’amore di Georgina Rodriguez al marito Cristiano Ronaldo. Un’idea che in tanti si erano già fatti e che che la bellissima modella, moglie dell’altrettanto bel calciatore, ha deciso di confermare in un’intervista rilasciata al settimanale “Sportweek”.

“Cristiano è un uomo perfetto, il marito migliore che potessi avere”, ha detto Georgina facendo sognare i fan ulteriormente.

La bellissima coppia che celebra ogni giorno il loro immenso amore, condivide davvero tutto insieme, a partire dagli allenamenti quotidiani. Nonostante Georgina fosse già una donna sportiva ed attenta alla linea, prende come punto di esempio suo marito con il quale si allena quotidianamente nella palestra di casa Ronaldo: “Cristiano mi aiuta, insegna e motiva”.

Una vita sotto i riflettori, Cristiano e Georgina faticano ad avere un po’ di tempo all’aperto solo per loro

Sotto i riflettori, Cristiano e Georgina hanno davvero pochissimo tempo da trascorrere in privato per strada. Sono in tanti che acclamano il campione della Juventus. La modella ed influencer nell’intervista rilasciata al settimanale “Sportweek” ha voluto ironizzare anche sulla mascherina che da qui ad un anno siamo tutti costretti ad indossare.

Sembrerebbe infatti questa l’arma vincente che consente ai due di godersi qualche momento di liberta passando inosservati al supermercato, al cinema o in una passeggiata romantica senza essere presi d’assalto da fotografi e ammiratori.

La bellissima modella ha parlato anche di Cristiano Ronaldo papà: sempre presente, amorevole e attento con i loro figli. “È autocritico, responsabile e ama ciò che fa: il mix perfetto”, sono dunque tantissime le parole di elogio che Georgina ha voluto riservare al suo amato marito che cerca di viziare quando può con un buon piatto spagnolo preparatogli con tanta passione a fine allenamenti.