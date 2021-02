Dopo due lunghissimi ricoveri per Covid, il consigliere toscano Iacopo Melio ha lasciato vittorioso l’ospedale: “Ho vinto io!”

Dopo 45 giorni di battaglia per Iacopo Melio, consigliere toscano del Pd, ricoverato in ospedale per Covid, è arrivato il momento di fare rientro a casa.

“Ho vinto io. Dopo 18 giorni del primo ricovero e 27 del secondo, sono tornato a casa.

È stata dura ma ce l’ho fatta, sono stato più forte. Sono negativo“, con queste emozionanti parole pubblicate sul suo blog personale, il consigliere ha voluto diffondere la bellissima notizia.

Una battaglia durata tantissimo per Iacopo Melio ma che alla fine ha visto il lieto fine. Ma con questa negatività al Covid-19 pervenuta dall’ultimo tampone processatogli, non significa che sia tutto finito per Melio. Difatti sarà ancora lungo e lento il periodo di recupero per il consigliere del Pd che ancora si porta dietro alcuni effetti della malattia.

Forti le parole del consigliere toscano, Iacopo Melio, che chiama “bastardo” il virus

Dure le parole di Iacopo Melio, sostenitore dei disabili, il quale ha definito “bastardo” il Covid-19 che l’ha costretto a due lunghissimi ricoveri al San Giuseppe di Empoli. Una dura battaglia che l’ha visto però uscire vittorioso dall’ospedale.

“Spero che la via migliore sia però tracciata, e che tutto ciò che non riesco ancora a raccontare venga seminato piano alle spalle, con scaramantico ma necessario ottimismo”, ha aggiunto Melio.

Il consigliere ha deciso adesso di dedicare un po’ di tempo a se stesso ed al recupero del tono muscolare e del peso, alla respirazione che deve tornare ed all’alimentazione che dovrà modificare. Ma quanto prima ritornerà a lavorare per riprendere in mano la propria vita e mettere da parte questo difficile periodo.