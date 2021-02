Covid-19, può succedere in estate: batosta per gli italiani 

Covid-19, spunta una prima difficile soluzione in vista dell’estate. Ma questa comporterebbe anche danno non indifferente per gli italiani.

Un’estate senza turisti stranieri: per quanto estremamente difficile per più motivi, è questa una delle soluzioni che avanza causa Covid-19 per salvaguardare tutti e tutto e per non incorrere nello stesso errore dello scorso anno. Una scelta, tuttavia, che porterebbe a una perdita choc di quasi 12 miliardi di euro nelle casse del turismo nazionale.

Covid-19, estate italiana senza turisti stranieri?

Il tutto tra alberghi, trasporti, alimentazione, shopping, souvenir e tutto ciò che bisogna tener conto in una vacanza. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldoretti su Bankitalia in relazione al possibile passaporto vaccinale europeo annunciato dal presidente del parlamento europeo David Sassoli. Un buco che corrisponde precisamente a 11,2 milioni, cifra che le casse italiane hanno già perso dallo scorso giugno a settembre.

I turisti esteri restano una colonna centrale e portante del turismo nostrano e i visitatori italiani da soli non bastano. Anche perché a sbarcare nel Bel Paese sono spesso gli abitanti di contesti mediamente ricchi come Stati Uniti, Gran Bretagna e Cina, dotati solitamente di un’alta capacità di acquisto e che smuovono molto le acque in tal senso. Una loro assenza, pertanto, sarebbe una brutta batosta. L’ennesima per una categoria fortemente condizionata da inizio pandemia a oggi.