Can Yaman è innamorato pazzo. Il suo amore per Diletta Leotta lo porta a seguire la conduttrice anche durante gli allenamenti quotidiani.

Can Yaman e Diletta Leotta sono la coppia più amata e chiacchierata del momento. La loro relazione, inizialmente tenuta all’oscuro da tutto e da tutti, ha avuto un’esplosione mediatica senza precedenti cominciata con l’ira delle supporters del nuovo Sandokan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Sanremo 2021, altri due positivi al covid: di chi si tratta

Dopo che i paparazzi sono riusciti a scattargli delle foto assieme la coppia è uscita allo scoperto e da allora non ha avuto più alcun timore nel rendere pubblica la loro relazione che, come testimonia il messaggio aereo di Can Yaman, potrebbe anche andare oltre con la promessa solenne.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Diletta Leotta lo anticipa a tutti: “Comunicazione importante” – VIDEO

Can Yaman non ne può fare a meno: lo fa anche mentre si allena – VIDEO

Ieri sera Diletta Leotta era in diretta dal Bentegodi per seguire la gara tra Hellas Verona e Juventus mentre Can Yaman era a casa. L’attore turco è innamoratissimo della conduttrice di DAZN e non riesce a fare a meno della sua presenza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Can Yaman, clamoroso ‘tradimento’ in tv: fan senza parole

Mentre era alle prese con i suoi allenamenti quotidiani, il futuro Sandokan ha seguito la diretta della sua amata pubblicando sui Instagram una storia dove tra lui e lo schermo dello smartphone c’è un cuore.