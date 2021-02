Calciomercato Inter, colpo low cost in entrata: “Noi vorremmo tenerlo”

Calciomercato Inter, importante novità in entrata. Interessa l’esterno, ma la sua attuale squadra chiude al trasferimento

Tra poco più di un’ora, l’Inter scenderà in campo per battere il Genoa e tentare la definitiva fuga Scudetto. Visto il pareggio della Juventus di ieri sera e il delicatissimo match del Milan contro la Roma di questa sera, gli uomini di Conte sono chiamati all’ennesima prestazione convincente per consolidare il primo posto.

La testa è però anche al calciomercato e alle difficoltà societarie. Questa mattina, Suning ha comunicato ufficialmente di essersi slegata dal calcio cinese e dallo Jiangsu, a causa delle enormi difficoltà a livello finanziario. Per questo motivo, i rinforzi della prossima stagione potrebbero arrivare direttamente dai vari profili in prestito, tra cui Dimarco dell’Hellas Verona.

Calciomercato Inter, Setti: “Vogliamo tenere Dimarco”

L’Inter vuole riportare Federico Dimarco a Milano nella prossima sessione di calciomercato. L’esterno sta convincendo parecchio a Verona e rappresenterebbe un giusto rinforzo per la rosa di Conte. Discorso diverso però per il club gialloblù, con il presidente Maurizio Setti che, ai microfoni di Dazn, ha chiuso ad una partenza. “A noi piacerebbe tantissimo tenere lui, così come Matteo Lovato e Illia Illic. È chiaro che non sta a noi decidere” le sue parole, alle quali ha aggiunto: “Purtroppo questo maledetto Covid ci ha condizionato in termini di acquisti, vedremo se a fine anno avremo la possibilità di fare meglio“.

Il giocatore si trova al momento in pieno nel progetto del tecnico Juric, il quale vorrebbe tenerlo anche l’anno prossimo. Più difficile capire cosa vorranno fare i nerazzurri, con l’esterno italiano che rappresenterebbe un ottimo rinforzo a costo zero.