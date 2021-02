Al Bano spiazza tutti in diretta tv, il commovente appello

Al Bano spiazza tutti in diretta tv. Intervistato da Mara Venier lancia un appello che potrebbe produrre una decisione clamorosa



La vita di Al Bano è sempre stata piena di donne: l’amatissima mamma e le zie che lo hanno circondato a Cellino San Marco, le figlie e le nipoti. Ma anche o forse soprattutto quelle che rappresentano uno spartiacque vero tra la sua prima e la sua seconda vita, Romina Power e Loredana Lecciso.

Il cantante di Cellino San Marco lo sa bene, ma per lui oggi l’unica cosa che conta è poter vivere serenamente sposando il concetto di famiglia allargata anche se la Lecciso non la sposerà mai. Ospite a Domenica In, in casa di Mara Venier che ha sempre fatto il tifo per l’amica Romina (e non è un caso che la Lecciso invece trovi sempre spazio da Barbara d’Urso), ha ricostruito cinquantuno anni di passioni.

Il matrimonio con la Power è stato nel luglio del 1970, quasi trent’anni dopo si sono detti addio ma non è mai stata una decisione definitiva. Anche se, come ammette lui, “dopo mi sono rifatto una vita e ho una famiglia, sto da Dio”: Merito di Loredana e per l’amore che prova verso i suoi due figli più piccoli ribadisce che devono avere una famiglia unita anche perché lei è una madre bravissima.

Ma questo non significa mettere una pietra sopra a quanto successo in precedenza perché lui ha il massimo rispetto del passato. E per questo coltiva ancora un sogno e lancia un appello in diretta. “Se siete in ascolto, Romina e Loredana, perché non ci incontriamo? La vita potrebbe essere breve o lunga, ma bisogna unirsi e seminare semi di pace invece di sospetti. Il mondo è bello perché dobbiamo renderlo bello e solo così rendiamo bella la nostra esistenza. Vi amo”.

Al Bano si racconta: dall’infanzia povera ad una carriera incredibile in giro per il mondo



L’intervista è servita anche a parlare di lui come padre oggi e come figlio ieri. Non sente di giudicarsi, bisognerebbe chiederlo ai suoi figli anche se quando serve sa essere severo il giusto, perché certe lezioni è meglio impararle in casa prima che le dia la vita. Ma come nonno si scioglie anche perché i due nipotini adesso vivono a Zagabria, città del genero che ha sposato Christel.

Poi ha ricordato quello che è stata la sua famiglia per lui. Origini umili, una casa con due stanze sole e il bagno esterno ma tanto amore. La paura quando da piccoli lui e suo fratello furono colpiti dal tifo (e il padre per compare le medicine fui costretto a vendere un vitello). Ma poi la svolta con la carriera da cantante.

Una vita piena, fatta di amore e di amori. Quelli che oggi Al bano vuole riunire sotto un unico tetto anche se sa benissimo lui per primo che non sarà semplice.