Verona-Juventus, streaming gratis: dove vedere l’anticipo di Serie A

Manca poco alla sfida dello Stadio Bentegodi tra Verona e Juventus. Andiamo a vedere l’anticipo di Serie A in diretta e streaming gratis.

Il sabato di Serie A si concluderà con il match dello Stadio Bentegodi tra Verona e Juventus. La sfida è valida per la 24esima giornata di Serie A ed è fondamentale soprattutto per i bianconeri, pronti a recuperare terreno su Milan e Inter. Per gli scaligeri, invece, una vittoria servirà per mantenere vivo il sogno di un piazzamento alla prima Uefa Conference League. Andiamo quindi a vedere il periodo di forma delle due formazioni in campo.

Partiamo dai padroni di casa del Verona che dopo il successo di rilievo contro il Napoli, è incappato in un periodo difficile. Infatti nelle ultime quattro partite sono arrivate due sconfitte, una vittoria contro il Parma ed un pareggio beffa contro il Genoa. La zona Europa, per ora, dista ancora nove punti e per i ragazzi di mister Ivan Juric è fondamentale non perdere ulteriori punti. Contro i bianconeri gli scaligeri dovranno fare a meno di Colley, Kalinic e Ceccherini.

Dall’altra parte troviamo la Juventus che prova a rincorrere il decimo scudetto consecutivo. Andrea Pirlo sta pagando un inizio altalenante, ma adesso i bianconeri sembrano in piena ripresa, con quattro successi nelle ultime cinque partite. Una vittoria è fondamentale per arrivare al match di ritorno contro al Porto con il massimo entusiasmo. Ma in campionato, il mister bianconero dovrà fare a meno di Bonucci, Cuadrado, Arthur, Chiellini e Danilo.

Verona-Juventus, streaming gratis: Sky o Dazn?

Alle 20:45 scenderanno in campo sul palcoscenico dello Stadio Bentegodi di Verona, i padroni di casa dell’Hellas contro la Juventus. La partita è valida per la 24esima giornata di campionato e sarà offerta in esclusiva dalla piattaforma streaming tedesca Dazn. Come sempre ad anticipare il match ci penserà un ampio pre-partita, con approfondimenti e servizi sui protagonisti delle due squadre. Andiamo quindi a vedere dove seguire Verona-Juventus in streaming gratis.

Come sempre Dazn sarà disponibile su tutti i device. Infatti sarà possibile seguire la partita in Tv scaricando l’applicazione sui dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Ma non solo l’applicazione sarà scaricabile anche su console (Playstation 4 o XboX One) e su dispositivi mobili come: smartphone, laptop e tablet. Inoltre dopo l’ultimo accordo con Sky, chiunque sia in possesso di un decoder SkyQ, potrà seguire il match in diretta sulla propria televisione.