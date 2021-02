Usa, approvato il maxi piano di aiuti di Biden: cifra senza precedenti. Semaforo verde dalla Camera per rilanciare l’economia

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ottenuto il suo primo successo politico interno, con l’approvazione da parte della Camera di un massiccio piano di aiuti contro la pandemia. Sabato mattina si è ratificato il via libera al piano di 1.900 miliardi di dollari per rialzare l’economia più importante del mondo nel corso dei prossimi mesi.

La maggioranza democratica alla Camera ha votato il provvedimento con 219 preferenze (212 i contrari) e ora il provvedimento passerà al Senato.

L’American Rescue Plan (il nome ufficiale del maxi pacchetto di aiuti) servirà a finanziare la produzione e la distribuzione dei vaccini, oltre al sostentamento dei lavoratori più disagiati. Un sostanziale contributo a tutte le famiglie americane che si trovano in difficoltà economica a causa del Covid.

“Il popolo americano ha bisogno di sapere che il suo governo è qui per loro“, ha detto il presidente della Camera Nancy Pelosi durante il dibattito in Aula.

Dall’altro lato, i repubblicani, dopo aver stanziato nel periodo Trump sostanziosi fondi per il far fronte alla pandemia, reputavano il programma di Biden non del tutto necessario. per suffragare la loro tesi hanno citato dei numeri che riguardavano gli investimenti previsti, sottolineando che solo il 9% del totale sarebbe destinato direttamente alla lotta contro il virus.

Gli Usa nel frattempo hanno raggiunto la soglia dei 500mila morti dall’inizio del 2020. I casi totali di contagio sono 28.486.394, al primo posto nelle graduatorie mondiali.