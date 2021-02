Scontri in Birmania, ancora violenza tra le strade della nazione dopo il golpe politico di inizio mese. Purtroppo c’è una nuova vittima.

Choc in Birmania: come riferisce la stampa nazionale, un’altra manifestante è stata uccisa quest’oggi durante una nuova manifestazione contro il golpe militare dello scorso 1 febbraio. La donna è stata raggiunta da alcuni proiettili sparati dalla polizia per contenere la folla nella città di Monywa. In queste ore le proteste sono aumentate e proporzionalmente è aumentata anche la risposta violenta delle forze armate.

Scontro in Birmania, uccisa una manifestante

Si registrano infatti anche altri arresti. Sarebbero state almeno una decina le persone fermate nelle due città più grandi, ovvero Yangon e Mandalay. Moltissimi anche i feriti raggiunti dai proiettili di gomma durante gli scontri dove sono stati sparati anche lacrimogeni per disperdere la folla.