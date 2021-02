Rottamazione Ter e saldo e straccio: annunciata nuova proroga 

Rottamazione Ter e saldo e straccio, arriva un importantissimo annuncio dal governo centrale: c’è una nuova proroga.

Arriva un’importante novità in Italia sul fronte Fisco: come annunciato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco, è in arrivo una proroga per quanto riguarda le rete per la Rottamazione Ter e per il saldo e straccio. Il referente politico lo ha annunciato in una nota ufficiale, pur non specificando però al momento la nuova scadenza.

Rottamazine Ter e saldo e straccio, cambia la scadenza

Bisognerà aspettare i prossimi giorni per conoscere la nuova data di consegna, ma nel frattempo questa è già una preziosa rassicurazione per tantissimi italiani in un periodo economico parecchio delicato. Il termine ultimo prima di questo intervento era il prossimo 1 marzo e riguardava tutte le rate del 2020 non ancora versate più la prima del nuovo anno. Un sospiro di sollievo, dunque, per i tanti cittadini chiamati a risolvere vecchie questioni con l’ente di riscossione.