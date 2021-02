Regina Elisabetta, che cambiamento: è la prima volta nella storia

Diverse novità nella Royal Family, con la Regina Elisabetta che opta per la rivoluzione storica: andiamo a vedere cosa sta succedendo in Gran Bretagna.

Una settimana ricca di novità ha travolto la Regina Elisabetta e tutta la famiglia Reale. Nella giornata di ieri abbiamo visto le dichiarazioni del principe Harry, che oramai ha abbandonato definitivamente la Gran Bretagna. Oggi spunta una clamorosa indiscrezione proprio da parte della regina inglese. Infatti sua maestà avrebbe scelto il barone Andrew Parker come Lord Ciambellano. Parker sarà il primo ex agente segreto a ricoprire la carica di braccio destro della regina.

L’incarico è di massima responsabilità e sarà assunto dal prossimo 31 marzo. Andrew Parker ha prestato oltre 37 anni di servizio tra i MI5, da non confondere con i MI6 della famosa serie di James Bond. Una scelta che potrebbe cambiare notevolmente il volto della corona e che potrebbe avere una significativa influenza sulla “Megxit“. Per il “barone” questa è anche una significativa crescita economica, con Parker che andrà a ricevere uno stipendio annuale da 102.600 euro.

Regina Elisabetta, tutte le curiosità di “Sua Maesta”: non può essere chiamata per nome

Sono diverse le curiosità che si possono scoprire sulla Regina d’Inghilterra. Infatti una su tutte è che Elisabetta non può essere chiamata per nome. Da piccola i suoi genitori la chiamavano Lilibet, mentre il principe Filippo è solita chiamarla Bette o “Cabbage“. Mentre invece i figli della Regina la chiamano semplicemente “mamma”. Stessa situazione per i nipoti che la chiamano “Grandma”, mentre invece per i pronipoti è “Gangan”.

Inoltre anche i parenti più stretti, in situazioni formali dovranno chiamarla “Ma’am” oppure “Sua Maestà”. Chiunque riesca ad avvicinare per la prima volta la Reale d’Inghilterra, invece, dovrà chiamarla “Vostra Maestà” o “Vostra Altezza Reale“. Mentre invece situazione diversa se vi capiterà di incontrare George. Infatti in quel caso dovreste rivolgervi a George, anticipando il suo nome con l’appellativo di ” Sir”.