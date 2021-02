Pompei, ritrovato carro dedicato a nozze aristocratiche

A Pompei è stato trovato un carro da parata destinato ad una cerimonia di nozze durante gli scavi della villa di Civita Giuliana

A Pompei, gli scavi della villa di Civita Giuliana hanno portato alla luce uno stupefacente carro da parata dipinto di rosso e con decorazioni a tema erotico. Secondo quanto riferito dall’Ansa, probabilmente era destinato al culto di Cerere e Venere o ad un matrimonio aristocratico.

Il direttore uscente del Parco Archeologico, Massimo Osanna ha detto: “Per l’Italia è una scoperta di grandissima importanza per l’avanzamento della conoscenza del mondo antico”.

A commentare la notizia anche il ministro della cultura, Dario Franceschini: “Pompei continua a stupire con le sue scoperte e così sarà per molti anni e con venti ettari da scavare”.

A quanto emerge dai primi riscontri, potrebbe trattarsi di un Pilentum e ciò di un carro cerimoniale usato solo dalle élites. I pilenta infatti era soliti essere dipinti in azzurro o rosso, come quello ritrovato.

Tale ritrovamento riapre il mistero sui proprietari della villa in cui qualche mese fa sono stati ritrovati i resti di due uomini, probabilmente un signore con il suo schiavo, che gli archeologi del Parco hanno ricostruito con la tecnica dei calchi.

