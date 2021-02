Lady Gaga in lacrime: la notizia commuove gli Stati Uniti

Lady Gaga, incredibile negli Stati Uniti: la cantante scoppia in lacrime alla notizia ricevuta. Ecco cosa riferisce la stampa americana.

Lacrime di gioia per Lady Gaga, la pop-star attualmente a Roma per il nuovo film di Ridley Scott sull’omicidio di Maurizio Gucci. I due suoi cani rapinati in queste ore, infatti, sono ritornati casa sani e salvi con la cantante che è stata travolta dalle emozioni. La stessa, del resto, aveva anche offerto 500 mila dollari a chi avesse riportato a casa i suoi adorati amici a quattro zampe, un appello disperato rivolto anche gli stessi rapitori.

Lady Gaga, ritrovati i suoi cani: lacrime di gioia

I tre animali (uno è scappato via) erano col dog-walker Ryan Fischer mercoledì sera. quando due persone sono spuntate all’improvviso da un’auto e hanno puntato la pistola al volto dell’uomo. Tuttavia niente soldi o oggetti preziosi, ma i cani appunto avendo preso nota a chi appartenessero.

Questi – come racconta la stampa americana – diverse ore dopo sono stati portati a un commissariato da una donna per ora anonima per proteggere la sua sicurezza e le indagini in corso. Intanto Fischer, colpito al petto da un proiettile dopo aver posto resistenza, è attualmente in ospedale in condizioni “gravi ma stabili” e fuori pericolo. Secondo quanto annunciato dalla polizia locale, la signora che ha consegnato i cani non sarebbe coinvolta nella vicenda. Intanto si indaga.