GF Vip, la resa dei conti è incandescente: che scintille – VIDEO

Con l’entrata in studio, a seguito dell’eliminazione dalla casa del GF Vip, Rosalinda Cannavò ha dato il via ad una resa dei conti davvero incandescente

Ieri Rosalinda Cannavò è stata eliminata a seguito della nomination con Stefania Orlando ed appena entrata in studio, ha dato il via ad una resa dei conti davvero incandescente con Massimiliano Morra.

Il suo discorso è iniziato così: “Il Grande Fratello Vip è stata un’esperienza che mi ha lasciato tantissimo. Non mi aspettavo quanto accaduto, tra cui gli scivoloni, che mi sono serviti a liberarmi di alcuni macigni importanti”. A quel punto ha iniziato a scagliarsi contro Massimiliano Morra. A tal proposito ricordiamo che fu lei, nella prima fase del reality, a parlare della presunta omosessualità dell’uomo.

“Voci false? Quello era ciò che sapevo”, ha rivelato ieri in studio. Poi, rivolgendosi a lui, ha incalzato: “A me risulta così, detto anche da te”. L’attrice ha poi continuato: “A me risultava che lui lo fosse, ma è stato uno scivolone – ha ammesso – perché non stava a me dire certe cose”. Morra ha continuato a smentire dalla sua.

GF Vip, Rosalinda ed il ricongiungimento con Zenga

La nota positiva del rientro in studio di Rosalinda è stato il ricongiungimento con Andrea Zenga, con cui ha iniziato un flirt nella casa, che le ha detto: “Vuoi essere la mia congiunta?” e lei ha risposto: “Sì”.

La favola, dunque, continua ma è pronta a riservare nuovi sviluppi. Lo stesso Morra ha accusato Rosalinda di aver messo in piedi una strategia, innamorandosi di Zenga solo per convincere il pubblico. Nessuno gli crede però, pur avendo Adua già un fidanzato fuori dalla casa.

