GF Vip, che caos: “Ho deciso di procedere legalmente” – FOTO

GF Vip verso la conclusione, ma i concorrenti regalano sorprese anche al di fuori della casetta con un’azione legale pronta da essere intrapresa

Una semplice storia con sfondo nero e scritta in bianco: “Dopo le affermazioni totalmente false fatte ieri sera, ho dato disposizioni ai miei avvocati per procedere legalmente”. Una breve frase su Instagram da Massimiliano Morra che non ha nessuna intenzione di tenersi le dichiarazioni fatte da Rosalinda Cannavò al GF Vip.

Una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia, Rosalinda è tornata a parlare sulla questione dell’omosessualità di Massimiliano Morra, sostenendo di essere incappata in un enorme scivolone, ma che è stato lui stesso a rivelarglielo. Tuttavia, l’attore napoletano sembra non aver digerito quest’insistente gossip tanto da decidere di procedere per vie legali.

GF Vip, Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga fuori insieme

Al termine dell’esperienza al GF Vip, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno ritrovato la serenità insieme. Proprio qualche ora fa, la concorrente ha pubblicato una storia sul suo profilo di Instagram in cui si mostrava felice con il figlio d’arte, Andrea. Dopo essere uscita dalla casa, infatti, Rosalinda ha aspettato di fare le sue prime dichiarazioni proprio con il suo compagno d’avventura ed adesso di vita. Tuttavia, la Cannavò non ha ancora fatto alcuna dichiarazione in merito a quanto accaduto su Massimiliano Morra.

Una volta usciti dalla casa, insieme, sia Andrea che Rosalinda avranno molti grattacapi e rogne da risolvere. Il papà di Zenga, Gabriele, Massimiliano, ma la coppia sembra voler restare insieme e farsi forza l’un l’altro.