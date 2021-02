Francesca Cipriani lo confessa a tutti in diretta: pubblico impietrito – VIDEO

Francesca Cipriani lo confessa a tutti in diretta: pubblico impietrito. La showgirl si è lasciata andare durante la puntata di Pomeriggio Cinque, da Barbara D’Urso

Ha conquistato la celebrità partecipando alla sesta edizione del Grande Fratello, nel 2006, prima di vincere la seconda edizione de La Pupa e il Secchione, nel 2010. Francesca Cipriani è diventato un volto noto della televisione italiana, passando anche attraverso programmi di successo come Colorado e Domenica Cinque, come inviata di Barbara D’Urso. Ora a distanza di anni, proprio nel salotto della conduttrice campana, a Pomeriggio Cinque, si è lasciata andare ad una confessione che ha sconvolto gli ospiti in studio e gli ascoltatori da casa.

“Presto divento come Barbie, anzi per l’esattezza una via di mezzo da Barbie e Kim Kardashian“. Sembrava una battuta per far sorridere sul momento, invece alle continue richieste di chiarimento da parte della conduttrice, la Cipriani ha raccontato cosa c’è dietro a questa trovata.

Francesca Cipriani lo confessa a tutti in diretta: “Divento come Barbie” – VIDEO

"Tutti i chili della pandemia, il chirurgo me li porterà via!"

La nostra Francesca Cipriani vuole diventare una vera Barbie, anche un po' Kim Kardashian! 💕 #Pomeriggio5 pic.twitter.com/Rp4IgGcBXl — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 26, 2021

Barbara D’Urso ha voluto sapere quali fossero i suoi programmi futuri e cosa ha intenzione di fare al suo fisico, davvero prorompente.

“Durante la quarantena ho messo su qualche chilo di troppo e ho deciso di lavorare sul mio corpo”, spiega la Cipriani. Poi aggiunge: “A dicembre ho già fatto un intervento, ma l’11 marzo ne farò un altro. Farò una liposcultura che mi permetterà di avere una vita strettissima alla Kim Kardashian. Farò una liposuzione e il grasso estratto lo inietterò nei glutei. Diventerò un incrocio tra Barbie e Kim Kardashian“.

Al sentire pronunciare queste parole tutto lo studio è rimasto basito, come immaginiamo anche gli ascoltatori da casa. La stessa D’Urso la incalza: “Ma dici sul serio” e lei con assoluta convinzione: “Assolutamente sì”. Insomma a breve potremmo avere una vera bambola in carne e ossa…