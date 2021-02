Flora Canto, rivelazione inaspettata sul suo passato: che delusione!

Una rivelazione di cui in pochi erano a conoscenza, ma Flora Canto prima di stare con Enrico Brignano non ha vissuto relazioni felici

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da floracanto (@floracanto)

Sono tantissimi anni che Flora Canto ed Enrico Brignano conducono una vita spensierata e serena in compagnia di una figlia, Martina, e di un secondogenito in arrivo. Tuttavia, l’attrice romana non ha sempre vissuto relazioni floride e felici come quella attuale.

LEGGI ANCHE > > > Covid-19, Iva Zanicchi: “Quella volta che ho pensato di morire”



Non tutti, infatti, ricordano del periodo dell’attrice ad Uomini e Donne.

Oltre quest’esperienza a Mediaset, ce n’è stata un’altra che lei giura d’aver accantonato: una plateale piazzata a quello che era il suo fidanzato dell’epoca, negli studi del Grande Fratello. Filippo Bisciglia, l’allora fidanzato di Flora che le aveva promesso amore eterno prima di entrare all’interno della casa, la tradì all’interno della casa con Simona Salvemini.

NON PERDERTI > > > Francesca Cipriani lo confessa a tutti in diretta: pubblico impietrito – VIDEO



Flora Canto ed Enrico Brignano, finalmente felici insieme: aspettano un secondogenito

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da floracanto (@floracanto)

In attesa di scoprire il sesso del bambino, Flora Canto ed Enrico Brignano oggi pomeriggio saranno ospiti di Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin su Canale 5. La coppia, non sposata, ha una figlia, di nome Martina, nata nel 2017 a Roma. A distanza di 4 anni, l’attrice romana è nuovamente incinta ed insieme aspettano il secondogenito, nonostante i due non abbiano ancora svelato il sesso del bambino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Regina Elisabetta, che cambiamento: è la prima volta nella storia



Dal 2014, la vita di entrambi è notevolmente migliorata e la coppia è riuscita a costruirsi un proprio piccolo mondo in cui hanno ritrovato pace e serenità.