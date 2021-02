Calciomercato Juventus, colpo dalla Roma: arriva il top player

Calciomercato Juventus | La dirigenza bianconera è in corsa per l’acquisto del top player della Roma: i dettagli della trattiva

Secondo quanto riportato da Notizia Sportiva, la Juventus starebbe seriamente valutando la possibilità di acquistare Mkhitaryan della Roma in estate. Il calciatore, che sta conducendo una stagione spettacolare, non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza con i giallorossi e potrebbe andar via qualora non trovasse l’accordo. La Roma avrebbe messo sul piatto un biennale da 3 milioni di euro, mentre l’armeno ne vorrebbe almeno 4.

L’esperienza internazionale ed la miglior forma ritrovata potrebbe spingere la Juve a fare carte false per convincerlo ad approdare a Torino, dove sarebbe un’ottima spalla per i vari Ronaldo e company.

Calciomercato Juventus, possibili cessioni di lusso in estate

La crisi economica ha investito anche la Juve che nell’ultimo semestre del 2020 ha fatto registrare un bilancio in rosso di 113 milioni. Nel documento ufficiale della società è stata pavimentata la possibilità di effettuare alcune cessioni a fine stagione.

Non si esclude la possibile partenza di Ronaldo, il cui contratto scadenza nel 2022 e che guadagna 31 milioni a stagione, anche se ora appare difficile. Federico Bernardeschi, invece, è uno dei principali indiziati perché consentirebbe un buon guadagno, di circa 25 milioni.

Incerte le posizioni di Dybala, che non ha ancora rinnovato, e di Morata, che potrebbe non essere riscattato. In difesa potrebbe essere sacrificato uno tra Demiral e de Ligt: il primo ha un valore di 50 milioni, mentre il secondo di 80. Su di loro spinge il Real Madrid che dovrà sostituire Sergio Ramos, il quale andrà in scadenza.

A centrocampo, Rabiot e Ramsey hanno deluso la piazza dal loro arrivo nella scorsa stagione. I due al momento non hanno estimatori.