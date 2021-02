Calciomercato Inter, colpo di lusso a parametro zero: Marotta al lavoro

Calciomercato Inter | L’amministratore delegato Beppe Marotta sta studiando il possibile colpo a centrocampo a parametro zero per la prossima stagione

Marotta ed Ausilio sono già al lavoro per costruire l’Inter della prossima stagione. I due avrebbero individuato diversi interessanti calciatori con il contratto in scadenza, che avrebbero deciso di non rinnovare con i rispettivi club. Quello che piace di più, secondo quanto riferito da Tuttosport, sarebbe Georgino Wijnaldum del Liverpool.

Sul centrocampista box to box c’è anche il Barcellona, ma i nerazzurri potrebbero comunque spuntarla. I dirigenti per ora stanno allacciando solamente i contatti con la controparte, ma non possono ancora far firmare contratti perché la proprietà ha congelato i conti. Tale provvedimento è stato preso per evitare di interferire con lo status economico del club che potrebbe cambiare proprietà.

LEGGI ANCHE—> Tiger Woods, buone notizie dagli Usa: le condizioni del “Re” del golf

Calciomercato Inter, possibile cessione di lusso in estate

L’Inter, vista la situazione finanziaria instabile, potrebbe dar vita ad una cessione di lusso la prossima estate. A tal proposito, i principali indiziati sono Lukaku, Lautaro e Skriniar. Il primo ha un valore di 100 milioni di euro ed è finito nel mirino del Manchester City, mentre il collega di reparto, che ha un costo simile, piace al Barcellona.

LEGGI ANCHE—> Mauro Icardi spaventa i tifosi: cosa gli è successo? – FOTO

Non si esclude una cessione meno dolorosa, ma comunque fruttuosa come quella di Skriniar. Il centrale ex Samp vale circa 70 milioni di euro, ma i nerazzurri potrebbero accettare anche qualcosa in meno. In estate è stato cercato dal Tottenham, ma ora è il Real Madrid ad averlo fortemente puntato. I Blancos potrebbero perdere Sergio Ramos a zero a fine stagione ed avranno bisogno di un degno successore.