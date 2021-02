Uomini e Donne, nuovi colpi di scena: scelte e auto-eliminazioni

Nella puntata di oggi a Uomini e Donne non mancheranno nuovi colpi di scena tra i tronisti e corteggiatori: le anticipazioni

Ancora al centro dell’attenzione ad “Uomini e Donne”, nella puntata in onda oggi pomeriggio venerdì 26 febbraio, la storia di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua che tanto sta appassionando il pubblico Mediaset.

Nel programma televisivo condotto dall’amatissima Maria De Filippi, in onda su Canale 5, si era già parlato nelle scorse puntate di Riccardo e Roberta, ma tante cose sono rimaste in sospeso. Difatti saranno trasmesse oggi ulteriori dinamiche della loro conoscenza.

Guarnieri ancora una volta ha turbato la dama Roberta tirando in ballo nella scorsa puntata Antonella ed Elisabetta raccontando le uscite con loro due. Questa volta quindi, Riccardo dovrà sicuramente trovare il modo di mettere una pezza a questa gaffe.

Ma vediamo quali sono le altre anticipazioni del seguitissimo programma Uomini e Donne

Nella puntata di oggi dovrebbero entrare in scena Samantha, Giacomo e Massimiliano, nuovi tronisti del seguitissimo programma condotto da Maria De Filippi.

La bellissima Samantha deve affrontare la prima eliminazione, difatti il corteggiatore Francesco è deciso ad andare via dopo un’accesa discussione. Le motivazioni rese dal ragazzo non sono bastate a sedare i toni del litigio. Intanto la tronista racconta di aver portato i corteggiatori Michael e Ugo in esterna.

Anche Michael decide di andare via in quanto non gli sarebbero piaciute le critiche ricevute da Samantha la quale ha dichiarato di essersi sentita messa in difficoltà dal ragazzo che, in occasione della loro uscita in esterna sarebbe stato troppo pesante con le sue riflessioni. La bella tronista avrebbe invece apprezzato molto l’uscita con l’altro bel corteggiatore Ugo.