Ufo, avvistamento nel Messico: conferme dall’American Airlines

Avvistato un Ufo in Messico: la conferma arriva dalla Federal AViation Administration e dall’American Airlines

Nel New Mexico è stato avvistato un Ufo. A riportare la notizia è stato il sito AeroTime News ed a confermarla ci ha pensato la Federal Aviation Administration (FAA).

L’agenzia federale per la sicurezza dei voli americani e l’American Airlines sostengono quanto dichiarato dal pilota di un airbus A320. Quest’ultimo afferma di aver individuato un lungo oggetto cilindrico lungo la rotta da Cincinnati a Phoenix. L’accaduto risale allo scorso 21 febbraio ed a renderlo autentico sono le dichiarazioni di altri membri dello stesso equipaggio.

Avvistamento Ufo, come sono andate le cose

Il pilota ha contattato via radio una torre di controllo e la conversazione è stata intercettata dal blogger Steve Douglas per poi essere diffusa da The Warzone che prima ha chiesto conferme ad ente e compagnia.

E’ stato ammesso che l’audio è autentico ed inoltre è stato fatto un appello allo stesso reporter di chiedere spiegazioni all’Fbi. La stessa FAA ritiene fondata la notizia, ma ammette anche che i controllori di volo nell’area non hanno inquadrato nessun oggetto anomalo sui radar.