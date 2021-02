Sorteggi Europa League, le avversarie delle italiane negli Ottavi. Vanno in scena a Nyon gli accoppiamenti del secondo turno ad eliminazione diretta

Sono rimaste in ballo Roma e Milan. L’Europa League entra nel vivo con gli Ottavi di finale che verranno sorteggiati quest’oggi a Nyon. Dopo le sfide di ritorno dei Sedicesimi ieri sera, verranno decisi gli accoppiamenti del secondo turno a eliminazione diretta, in programma l’11 e il 18 marzo.

Per quanto riguarda l’Italia, purtroppo l’unica ad essere stata eliminata è il Napoli che non è riuscito a ribaltare il 2-0 dell’andata contro il Granada. Al Diego Armando Maradona non si è andati oltre il 2-1, con diverse occasioni fallite dagli uomini di Gattuso, soprattutto nella ripresa. Sofferenza anche per i rossoneri che hanno buttato fuori la Stella Rossa di Stankovic con un doppio pareggio (2-2, 1-1). Molto più semplice il compito dei giallorossi, con un risultato complessivo di 5-1 tra andata e ritorno contro il Braga. Fonseca si è potuto permettere un ampio turn over nella sfida dell’Olimpico e punta a migliorare il risultato dello scorso anno (eliminata agli Ottavi dal Siviglia). Delle big internazionali rimaste spaventano soprattutto le inglesi, con Tottenham e Manchester United tra le favorite. Di grande blasone anche l’Ajax, uscita dal girone di Champions dell’Atalanta. Da segnalare l’assenza di squadre francesi e tedesche e con due spagnole non proprio di primo piano: Granada e Villarreal.

Sorteggi Europa League, tutti gli accoppiamenti degli Ottavi di finale

Ecco tutti gli accoppiamenti degli Ottavi di finale di Europa League. La Roma se la vedrà con gli ucraini dello Shakhtar, vecchia squadra di Paulo Fonseca. Il Milan dovrà affrontare invece il Manchester United, nel vero big match di questo turno.

Ajax-Young Boys

Roma-Shakhtar Donetsk

Tottenham-Dinamo Zagabria

Dinamo Kyev-Villarreal

Manchester United-Milan

Arsenal-Olympiacos

Granada-Molde

Slavia Praga-Rangers