Sardegna zona bianca, parla l’assessore: “Aspettiamo novità dal ministero”

Sardegna in zona bianca? Ne ha parlato l’assessore regionale della sanità Mario Nieddu. Ecco i possibili scenari

Nel sistema a fasce, con l’ultima ordinanza è stata aggiunta anche la zona bianca. Riservata esclusivamente a regioni con particolari dati, permette di fatto un allentamento quasi totale delle misure. Obbligatorio l’uso della mascherina e del rispetto delle principali indicazioni igienico sanitario, ma anche aperture garantire e assenza di coprifuoco.

Stando ai dati attuali, è la Sardegna il primo territorio che potrebbe entrare in zona bianca. Ne ha parlato l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu. Intervenuto questa mattina a Monserrato, in provincia di Cagliari, ha risposto alle domande della stampa. Ecco i possibili scenari a riguardo.

Sardegna zona bianca: “Siamo in attesa del ministero”

La Sardegna è la prima regione italiana a poter passare in zona bianca. A tal proposito, è intervenuto l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu. “Siamo ancora in attesa delle dichiarazioni da parte del ministero. Questa mattina mi sono sentito con il ministro, il quale mi ha detto che sta ancora aspettando gli ultimi dati aggiornati per le verifiche del caso e per assumere provvedimenti” le sue parole riportate da Sky TG24.

Ad oggi, l’isola presenta diversi numeri da fascia bianca. L’incidenza settimanale è di meno di 50 casi ogni 100mila abitanti, registrati per ben tre settimane consecutive. Lo scenario è inoltre di tipo 1, con rischio basso. Decisivi saranno però i 21 parametri del monitoraggio Iss, con la preoccupazione principale per la Sardegna che è relativa alle varianti. Maggiori novità arriveranno sicuramente nelle prossime ore.