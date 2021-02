Principe Harry, rivelazione choc: “Mi stava distruggendo” 

Principe Harry, colpo di scena nel Regno Unito: arriva la rivelazione inaspettata che fa rumore.

Il principe Harry rompe il silenzio, esce allo scoperto e svela finalmente il vero motivo dell’allontanamento dalla Royal Family. Il duca di Sussex, intervistato da James Cordon a bordo di un bus per uno splendido servizio televisivo, ha deciso di pronunciarsi sulla vicenda per far definitivamente chiarezza su una delle questioni più chiacchierate dell’ultimo anno.

Principe Harry, la verità sull’addio dal Regno Unito

Il 36enne, il sesto in linea di successione al trono del Regno Unito e dei reami del Commonwealt, ha assicurato che l’addio choc di qualche mese fa non è dovuto per problemi in famiglia. La reale motivazione, piuttosto, è un’altra: l’intero ambiente da cui questa è circondata. Del resto, come noto, la coppia è stata anche al centro di una battaglia legale proprio con i tabloid nazionali.

“Ho voluto lasciare un ambiente tossico, del resto sappiamo tutti di cosa è capace la stampa britannica. Questa stava distruggendo la mia saluta mentale, la mia è stata una mossa che avrebbe fatto qualsiasi padre che si fosse ritrovato nella mia stessa situazione. Ho portato la mia famiglia lontana da quell’ambiente tossico”, ha riferito con schiettezza il principe che ora, nella sua nuova oasi felice, aspetta con Meghan il secondo figlio.