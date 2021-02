Netflix, marzo si avvicina: tutte le uscite del mese

Marzo si avvicina e con esso anche una ricca serie di nuovi contenuti pronti ad essere rilasciati da Netflix: la lista completa

Febbraio è agli sgoccioli e per questo mese Netflix ha terminato il rilascio di contenuti nuovi sulla propria piattaforma. Solamente ieri è stata introdotto l’anime “High-Rise Invasion”. Gli utenti attendono l’arrivo di marzo per una serie di nuove pellicole da gustare con l’arrivo della primavera. Saranno, per la precisione, attesi sette film, quattro documentari, cinque serie tv e due anime per un totale di diciotto prodotti.

La lista di tutti i contenuti Netflix: Serie Tv, Film, Documentari ed Anime

Di seguito la lista completa dei nuovi contenuti di Netflix per il mese di marzo. Vi ricordiamo, comunque, che per abbonarsi alla piattaforma ci sono tre piani diversi. Il primo e meno costoso è da 7,99 euro al mese e consente di vedere i film con una risoluzione HD (720p) su un solo dispositivo in contemporanea. Il piano standard da 11,99 euro consente la visualizzazione di contenuti per due dispositivi alla volta ed in risoluzione Full HD. Infine, il Premium costa 15,99 euro al mese e permette di vedere i contenuti su quattro dispositivi contemporaneamente in risoluzione fino ad Ultra HD.

Film

3 marzo 2021 – Girl Power: la rivoluzione comincia a scuola

5 marzo 2021 – Sentinelle

8 marzo 2021 – Bombay Rose

12 marzo 2021 – Yes day

15 marzo 2021 – Struggle Alley

25 marzo 2021 – Sulla stessa onda

26 marzo 2021 – A Week Away

Documentari

1 marzo 2021 – Biggie: I got a Story to Tell, Connected

3 marzo 2021 – Omicio tra i Mormoni

5 marzo 2021 – Nevenka: rompere il silenzio

19 marzo 2021 – Country Comfort

Serie tv

1 marzo 2021 – Riverdale 4

12 marzo 2021 – La coppia quasi perfetta

16 marzo 2021 – Waffles + Mochi

19 marzo 2021 – Formula 1: drive to survive 3, Sky Rojo

26 marzo 2021 – Gli irregolari di Baker Street

Anime