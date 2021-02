Gomorra 5, le immagini in anteprima fanno impazzire i fan – VIDEO

Gomorra 5, colpo di scena: spuntano delle immagini in anteprima che mandano il web totalmente in tilt.

“Gomorra 5, due parole: la fine”. E’ con questo messaggio super – con tanto di video in allegato – che Marco D’Amore, alias Ciro Di Marzio, ha fatto letteralmente impazzire i fan della serie ora scatenati sul web. E’ bastato ascoltare quella musichetta di sottofondo, riassaporare quelle immagini cupe, per rituffarsi in una saga che ha ormai lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti gli appassionati come se il temo non si fosse mai fermato.

Gomorra 5, spuntano le immagini delle riprese

E’ infatti dal maggio del 2019 che vige una brusca interruzione, causa anche Covid-19. A spezzare un po’ la fame nel frattempo è stato il film ‘L’immortale’, nonché spin-off della serie, ma ora il pubblico attende l’atto conclusivo. Finale che dovrebbe svolgersi in dieci puntate in onda nella parte finale dell’anno, presumibilmente tra ottobre e novembre. Ma ora che sono emerse queste immagini sarà dura resistere prima per un’intera primavera e poi per l’estate.