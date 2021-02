Giulia Salemi racconta il suo dramma: fan senza parole

La bellissima Giulia Salemi, ex concorrente del “Grande Fratello Vip”, ha deciso di fare delle rivelazioni importanti

Uscita la scorsa settimana dalla casa del “Grande Fratello Vip”, la bellissima Giulia Salemi ha deciso di raccontare il suo dramma nel salotto di “Verissimo”. La modella sarà infatti ospite dell’amatissima conduttrice Silvia Toffanin su Canale 5.

L’italo-persiana, alla sua seconda esperienza nella casa del “GF Vip”, è uscita la scorsa settimana dal reality perdendo il televoto contro Stefania Orlando. Un sconfitta colmata però dal grande amore che ha trovato nella casa più spiata dagli italiani, Pierpaolo Pretelli.

La bellissima modella, in attesa di riabbracciare il suo fidanzato arrivato in finale e che, lunedì 1 marzo, potrebbe essere decretato vincitore di questa lunghissima edizione del “Gf”, ha deciso di confessare il suo dramma a “Verissimo”, in onda domani sabato 27 febbraio.

Qual è il dramma che la Salemi avrebbe deciso di raccontare nel salotto di Verissimo?

L’ex concorrente che ha lasciato un segno indelebile nella casa del “Grande Fratello Vip”, stando ad alcune anticipazioni, ha deciso di raccontare il suo dramma nel salotto di “Verissimo”, programma condotto da Silvia Toffanin sull’ammiraglia Mediaset.

Giulia, entrata nel reality con l’intento di mettersi in gioco e superare i problemi del passato, era inizialmente frenata nell’iniziare una nuova relazione con Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo a sua volta stava iniziando una tenera conoscenza con Elisabetta Gregoraci, prima che questa venisse eliminata dal gioco, ma quando ha incrociato i bellissimi occhi della Salemi, non saputo resistergli.

Ma in attesa della finale e dunque nell’attesa di poter riabbracciare l’ex velino di “Striscia la notizia”, la Salemi parlerà di violenza a “Verissimo”. Affronterà infatti un tema scottante che ha riguardato la sua vita a causa di una relazione definita più volte “tossica” dalla stessa modella. Giulia è stata infatti vittima di violenze subite da un suo ex.

Dunque non ci resta che aspettare le confessione della bellissima italo-persiana nel salotto della Toffanin.