Giancarlo Magalli ha rivelato in diretta TV il suo segreto per vivere al meglio la vita, in modo sereno.

Il conduttore più amato dagli italiani quest’oggi è stato ospite alla trasmissione Oggi è un altro giorno, programma in onda su Rai 1 e condotto da Serena Bortone. Giancarlo Magalli ha voluto iniziare l’intervista ricordando un suo amico, nonché collega, Fabrizio Frizzi. “E’ stato doloroso perdere un amico come lui perché poi è stata una cosa improvvisa”.

Dopo il ricordo di un amico un dettaglio sulla sua vita privata. Nonostante i suoi 73 anni, Giancarlo Magalli è ancora alla ricerca dell’amore e durante l’intervista ha rivelato di essere appena uscito da una relazione. “Ho avuto una storia che è finita adesso, ma sono pronto a ricominciare. Vorrei una donna intelligente e dotata di senso dell’umorismo”.

Giancarlo Magalli svela il suo segreto: lo aiuta a vivere meglio

In televisione, in tanti anni di carriera, è sempre parso sorridente e nessuno mai ha visto Giancarlo Magalli triste o nervoso. Così la conduttrice di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone, ha deciso di scoprire quale sia il segreto di questa sua calma olimpica.

Alla domanda “qual è il segreto tuo segreto per vivere serenamente” Giancarlo Magalli ha risposto nel seguente modo. “Il mio segreto? Non ricordo nulla. Io rimuovo tutto per vivere bene”.