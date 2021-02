Covid, Jp Morgan: “Entro fine aprile potrebbe finire la pandemia”

Secondo la previsione di un team di analisti di Jp Morgan, la pandemia del Covid potrebbe finire entro fine aprile

Difficile vedere la luce in fondo al tunnel al momento. In tutto il mondo, i numeri relativi al Covid sono ancora molto alti, troppo per pensare di poter tornare alla vita di sempre nel breve periodo. Le campagne vaccinali stanno procedendo a passo spedito, ma è chiaro che non si può pensare ad un impatto importante nell’immediato.

Diverso il pensiero di Jp Morgan, con un team di analisti che ha fatto una previsione decisamente più ottimistica: la pandemia globale potrebbe finire entro fine aprile. Secondo Marko Kolanovic e la sua équipe, infatti, non bisogna preoccuparti troppo della variante inglese più contagiosa, indicata come B.1.1.7. “La diffusione di questa variante non è in contrasto con un calo complessivo del Covid. La fine della pandemia potrebbe avvenire nel secondo trimestre” le sue parole.

Covid, Jp Morgan: “Ci aspettiamo forte calo entro 40-70 giorni”

Stando alle ricerche svolte da un team di analisti di Jp Morgan, a livello globale il Covid dovrebbe subire un forte rallentamento nelle prossime settimane. “Grazie alla vaccinazione, all’immunità naturale, alla stagionalità e ad altri fattori, crediamo che la fine della pandemia possa avvenire nel secondo trimestre del 2021” ha spiegato Marko Kolanovic nel corso di un’intervista a Barron’s: “Le statistiche dei dati attuali e la loro analisi ci portano a pensare ad un forte calo del Covid entro 40-70 giorni“.

Un lasso di tempo che lascia quindi presagire notizie ben migliore tra la fine di marzo e la fine di aprile. Sono queste le dichiarazioni rilasciate dal capo globale della sttrategia quantitativa e dei derivati di Jp Morgan Marko Kolanovic.