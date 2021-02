Covid, Conte: “Abbiamo basato il nostro Governo su 3 pilastri”

Intervenuto all’Università di Firenze, l’ex premier Giuseppe Conte ha parlato della strategia usata per la lotta al Covid

Questa mattina, l’ormai ex premier Giuseppe Conte ha tenuto una lezione all’Università di Firenze per gli studenti della Scuola di Giurisprudenza. Tanti i temi trattati, tra i quali ovviamente non poteva non esserci il suo ultimo anno di Governo durante l’emergenza Covid. Esposta la strategia utilizzata per fronteggiare la pandemia, basata su 3 pilastri fondamentali.

“La nostra strategia normativa adottata è stata costruita su tre principi: ordinanze del ministro della Salute, dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e adozione dei decreti legge e Dpcm. Sarebbe stato impossibile lasciare l’intera regolamentazione ai soli decreti legge. Soprattutto vista l’imprevedibilità della pandemia e i tempi lunghi per la conversione dei decreti in legge” le sue parole riportate da Sky TG24.

Covid, Conte: “La tutela della salute ha permesso di difendere le imprese”

Nel corso della sua lunga lezione tenuta questa mattina presso l’Università degli studi di Firenze, l’ex premier Giuseppe Conte ha parlato in maniera particolare del suo ultimo anno alla guida del Paese con lo scoppio dell’emergenza Covid. “Già a partire dalle prime valutazioni empiriche, è chiaro ed evidente come la tutela prioritaria della salute abbia consentito di meglio difendere anche il tessuto produttivo del paese” le sue parole, alle quali ha aggiunto: “Le economie più resilienti hanno dimostrato come le misure adeguate siano state d’aiuto“.

L’ex presidente del Consiglio ha poi concluso: “Gli interventi di sostegno alle famiglie e alle imprese, accompagnate da adeguate misure contenitive del contagio, si sono rivelate di fondamentale importanza per la salvaguardia delle imprese italiane“.