Calciomercato Milan, rinnovo di Calhanoglu: c’è un’importante novità

Calciomercato Milan, tiene banco la questione rinnovo di Hakan Calhanoglu. C’è una grossa novità in questo senso

Il Milan può sorridere. Nonostante le difficoltà degli ultimi tempi, si trova ancora al secondo posto in classifica di Serie A e agli ottavi di finale di Europa League. Sorteggio sfortunato per gli uomini di Pioli, che dovranno affrontare i Red Devils allenati da Solskjaer. Oltre alle questioni di campo, però, a tener banco è anche il calciomercato.

Nello specifico, la dirigenza rossonera sta lavorando in queste settimane ai rinnovi di due delle sue stelle: Donnarumma e Calhanoglu. Filtra cauto ottimismo, ma è chiaro che più il tempo passa più sale la preoccupazione all’interno dell’ambiente. Parlando del numero 10 del Milan, nei giorni scorsi c’è stato un nuovo incontro a Casa Milan tra l’agente Stipic, Maldini e Massara. Non è arrivata la fumata bianca, ma c’è un’importante novità.

Calciomercato Milan, fissato nuovo incontro per il rinnovo di Calhanoglu

Hakan Calhanoglu vuole restare al Milan, e il Milan vuole trattenere Hakan Calhanoglu. Questa è la base sulla quale stanno lavorando l’agente del turco Stipic e la dirigenza rossonera, vogliosi più che mai di arrivare ad un accordo. L’ex Bayer Leverkusen andrà in scadenza al termine della stagione, e sarà libero di firmare a zero già dalla prossima sessione di calciomercato. Uno scenario al quale il club di via Aldo Rossi non vuole pensare. L’obiettivo è quello di chiudere intorno ai 4,5 milioni di euro a stagione, con bonus per arrivare ad una cifra complessiva di 5 milioni di euro.

La grossa novità è che è già stato fissato un nuovo incontro tra le parti per la prossima settimana. Una buona notizia in questo senso, sintomo del fatto che si sta accelerando verso una chiusura. L’obiettivo è arrivare quanto prima ad un accordo, per poi pensare a Donnarumma e ai colloqui con un cliente ostico come Raiola.