Airbnb cambia tutto: più flessibilità a causa dell’emergenza Covid

Con l’emergenza Covid che sta continuando ad attaccare pesantemente il settore del turismo, l’app Airbnb si aggiorna ed è più flessibile

L’ultimo anno è stato da incubo per il settore del turismo. L’emergenza Covid e le conseguenti restrizioni per contenere il contagio hanno portato ad uno stop quasi totale agli spostamenti, con le persone che hanno smesso di viaggiare in maniera quasi definitiva. Le varie attività stanno cercando in ogni modo di adattarsi alla nuova situazione.

È il caso di Airbnb, storico servizio dedicato all’affitto di appartamenti e case vacanza. Con un nuovo aggiornamento, la piattaforma ha annunciato di aver modificato le proprie policy con una modalità di prenotazione ben più flessibile, che non richiede le date precise di check in e check out. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Airbnb, tutte le novità con le nuove policy

Importanti modifiche in arrivo su Airbnb, piattaforma leader per la prenotazione di appartamenti e case vacanza. Vista l’emergenza Covid e il settore del turismo parecchio colpito, viene difficile al momento pianificare con esattezza possibili spostamenti nei prossimi mesi. Per questo motivo, arriva la funzione “Date Flessibili”. Disponibile al momento della ricerca, garantisce all’utente la possibilità di vedere tutte le proposte su periodi sommari e molto più ampi: si parla di giorni, settimane e addirittura mesi.

Una volta scelta la casa, cliccando su Avanti sarà possibile vedere informazioni extra sulla effettiva disponibilità dell’abitazione. Ovviamente rimane disponibile anche il tradizionale metodo di ricerca, con l’indicazione precisa della data di check e di check out. Al momento in fase di rollout, il pulsante “Date Flessibili” sarà presto disponibile sia per le app iOS ed Android che per il sito web ufficiale.