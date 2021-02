Adriano Celentano, durissimo attacco via social contro due noti giornalisti conduttori. Il tema dei vaccini divide il pubblico



Da un anno Adriano Celentano vive di fatto segregato nella sua villa insieme alla moglie, Claudia Mori, e di recente ci ha anche scherzato sopra. Ma in mancanza del video, ha cominciato a servirsi del suo profilo Instagram per una serie di proclami in perfetto stile. La sua ultima uscita però è di quelle dirompenti perché ha chiesto pubblicamente di licenziare due noti conduttori.

Il tema è quello caldissimo dei vaccini e lui per sgombrare il campo conferma di essere favorevole. Ma poi partono le bordate contro Massimo Giletti e Corrado Formigli, colpevoli secondo lui di un reato gravissimo. nella lor battaglia a favore delle vaccinazioni contro il Covid stanno o starebbero perdendo di vista l’imparzialità.

“Poiché il popolo dei ‘contrari’ sta aumentando – scrive Celentano – quindi è più che giusto accoglierli e sentire anche la loro campana. Però fatecela sentire la loro campana”. Invece secondo lui la tattica di Formigli e Giletti nelle rispettive trasmissioni che conducono su La7, è chiara.

Per sembrare imparziali invitano anche le voci no vax. Poi però quando esprimono la loro opinione non li fanno parlare oppure li assaltano senza permettere loro di spiegarsi.E qui arriva l’affondo finale: “Se fossi Urbano Cairo vi licenzierei in tronco“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’INESISTENTE (@celentanoinesistente)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Adriano Celentano e Roberto Benigni insieme in tv: che annuncio!

Adriano Celentano, le dichiarazioni pro vax e poi l’attacco: dove sta la verità?



Il profilo Instagram sul quale è uscito ,’attacco, ‘Celentanoinesistente’ è effettivamente quello del ‘Molleggiato’. Nel recente passato anche la nipote, Alessandra Celentano, ha postato messaggi di saluto, e questo è diventato il suol nuovo modo di comunicare. Ma la sua posizione sui vaccini, almeno fino ad oggi, era stata chiara.

Il 3 gennaio scorso, ospite nella prima puntata dell’anno di ‘Domenica In’, a precisa domanda di Mara Venier aveva risposto chiaramente: “Io non ho mai fatto il vaccino, però ora sono d’accordo a farlo e anche Claudia”. Ora però scende in campo con queste dichiarazioni spiazzanti. E soprattutto lo fa attaccato Massimo Giletti, con il quale in passato aveva lavorato a Canale 5 ospitandolo ad ‘Adrian‘. per ora i due diretti i9nteressati hanno scelto di non replicare. Lo farà Urbano Cairo?