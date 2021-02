WhatsApp, arriva la stangata: utenti via col nuovo aggiornamento

Nuova stangata per WhatsApp che continua a perdere utenti con questo nuovo aggiornamento. Altro boom di download per un applicazione rivale.

WhatsApp continua ad incappare in numerosi errori, con l’aggiornamento di una rivale che fa perdere altra utenza. Infatti se il 2020 è stato un anno rivoluzionario per gli sviluppatori di Menlo Park, con numerose novità, il 2021 si è aperto nel segno dei nuovi termini di servizio che hanno fatto fuggire in massa una gran parte degli utenti. Infatti dal 15 maggio gli account dell’app saranno costretti a condividere i dati con il social Facebook.

POTREBBE INTERESSARTI >>> WhatsApp, più sicurezza per i vostri dati: una richiesta da fare all’app

Una decisione che non è andata giù gli utenti, che hanno deciso di porre milioni di domande agli sviluppatori, proprio per saperne di più sulla propria privacy. L’azienda ha ercato con delle stories di tranquillizzare gli utenti, una missione che però non è riuscita. Invece mentre WhatsApp continua ad incappare in errori grossolani, Telegram non sta perdendo occasione per incrementare la propria utenza. L’ultimo aggiornamento, infatti, introduce nuovissime funzioni, scopriamo quali sono.

WhatsApp, l’aggiornamento di Telegram fa paura: tutte le nuove funzioni

A lanciare il nuovissimo aggiornamento di Telegram ci ha pensato il sito specializzato TestingCatalog. Infatti le nuove funzioni sono già sbarcate sulla Beta di Telegram e molte riguardono i gruppi ed i widget. Inoltre visto che queste funzioni sono testate sulla Beta, ben presto sbarcheranno sull’applicazione principali.

POTREBBE INTERESSARTI >>> GTA 5 verso il ban definitivo in Illinois: svelato il motivo

Infatti Telegram Beta v7.5 introduce per la prima volta i codici QR da utilizzare per entrare nei gruppi, un tool rubato proprio a WhatsApp. Inoltre adesso gli inviti ai gruppi saranno a tempo e scadranno una volta che il link sia stato utilizzato per un certo numero di volte. In questa Beta sarà più facile segnalare i contenuti agli operatori. Oltre allo spam, adesso sarà possibile segnalare per: violenza, abuso di minori, pornografia o “altro”. Adesso sarà possibile segnalare più messaggi contemporaneamente.

Per chi invece ama i widget, con Telegram Beta v7.5 arrivano anche due nuove utili “decorazioni” per la vostra homescreen. Il primo è widget 2×2 che mostrerà quattro icone con le vostre chat preferite ed il secondo è widget 5×2 mostrerà un’anteprima dei messaggi. Infine dai widget sarà possibile selezionare in anteprima le vostre chat preferite.