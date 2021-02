I fan di Uomini e Donne sono rimasti scossi dalla notizia. Ha subito un intervento al cuore.

L’ex tronista di Uomini e Donne, Teresa Cilia, ha subito un intervento al cuore che, per la gioia di tutti, fan e non, è pienamente riuscito. La 31enne nativa di Ragusa è stata ricoverata in un ospedale di Roma per risolvere un problema che ha sin dalla nascita dalla nascita.

La pandemia da covid e le restrizioni che ne conseguono, non le hanno permesso di avere vicino suo marito Salvatore, il quale da casa ha dovuto aspettare la chiamata di sua moglia. L’ansia e la paura sono ormai acqua passata in quanto l’operazione, come ha affermato la stessa Teresa sul suo profilo Instagram, è andato bene.

“Grazie di vero cuore a tutti… L’intervento è andato bene Grazie ancora per tutto L’affetto”. La foto che ha postato la ritrae sul lettino dell’ospedale leggermente provata. La siciliana dovrà stare a riposo ancora per qualche tempo prima di poter tornare a casa e riabbracciare la sua famiglia.

Uomini e Donne, operata al cuore: ansia tra i fan – FOTO

Un sospiro di sollievo per Teresa Cilia, la ex tronista di Uomini e Donne che ha conosciuto nel programma condotto da Maria De Filippi suo marito Salvatore. Era il 2014 quando lei fece la sua scelta e a pochi mesi di distanza la coppia ha anche partecipato a “Temptation Island”.

L’amore tra loro è talmente forte che non resistono a restare l’uno lontano dall’altra. Infatti durante la partecipazione a Temptation Island i due hanno abbandonato anzitempo il programma perché non avevano resistito alla lontananza.

Dopo appena una sola settimana hanno abbandonato il docu-reality e nel 2016 sono convolati a nozze. Dopo due anni di matrimonio la coppia è stata messa a dura prova da una crisi e dopo un periodo di separazione sono tornati insieme.