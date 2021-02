Serie A, rinviata una gara a causa Covid: c’è l’annuncio ufficiale

Ora è ufficiale: una gara in Serie A è stata rinviata a causa del Covid. Era in programma per la 24esima giornata

La Serie A trema ancora. Dopo l’ormai famoso caso di Juventus-Napoli, anche un’altro match – in programma per la 24esima giornata – è stato rinviato: stiamo parlando di Torino-Sassuolo. Poco fa è arrivato l’annuncio ufficiale da parte della Lega Calcio, che ha preso questa decisione dopo la segnalazione arrivata da parte dell’Asl di Torino.

“Il presidente della Lega Nazionale di Serie A dispone il rinvio della gara Torino-Sassuolo, programmata inizialmente per venerdì 26 febbraio alle ore 20.45 e valida per la quinta giornata di ritorno” si legge nella nota ufficiale. Dallo scorso martedì, la squadra allenata da Nicola è in isolamento a causa di un focolaio. Sono sette i giocatori positivi in squadra.

Serie A, la data di recupero di Torino-Sassuolo

Come comunicato ufficialmente dalla Lega poco fa, il match di Serie A tra Torino e Sassuolo è stato rinviato causa Covid. C’è già anche la data di recupero: mercoledì 17 marzo 2021 alle ore 15. Il focolaio scoppiato in casa Granata ha spinto l’Asl locale a bloccare il tutto, con la Lega che ha accolto l’invito e optato per questa scelta.

Al momento, la squadra di Nicola si trova in isolamento. I primi due giocatori positivi dovrebbero rimanere in quarantena fino alla prossima domenica o lunedì, mentre per gli altri cinque bisognerà aspettare la prossima settimana. Negli ultimi giorni, la squadra non si è mai allenata al Filadelfia proprio per questo motivo. Bisognerà comunque aspettare l’esito dei tamponi molecolari prima del via libera.