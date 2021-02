Sanremo 2021, tre leggende dello sport all’Ariston: che spettacolo! Amadeus ospiterà durante il Festival il gotha degli atleti italiani

Il Festival di Sanremo 2021 inizierà ufficialmente il prossimo 2 marzo. A meno di una settimana dal via, il direttore artistico Amadeus sta ultimando i preparativi, con la definizione degli ospiti da portare sul palco dell’Ariston. L’assenza del pubblico nel teatro, renderà lo spettacolo solo televisivo, con i cantanti che dovranno adattarsi alla novità legata alla pandemia di Covid. Il cast dei “fuori gara” vedrà alternarsi sulla scena personaggi del calibro di Matilda De Angelis, Elodie, Vittoria Ceretti, Simona Ventura e Serena Rossi. Per quanto riguarda le “guest star” musicali, ci saranno gruppi del calibro dei Negramaro, oltre a storiche voci come Loredana Bertè, Ornella Vanoni, Gigi D’Alessio e Alessandra Amoroso. Ospite fisso sarà Achille Lauro, insieme a Zlatan Ibrahimovic.

Sanremo 2021, tre leggende dello sport all’Ariston: Federica Pellegrini, Alberto Tomba e Alex Schwazer

Amadeus ha deciso di dare una svolta sportiva a questa edizione del Festival. La passione del conduttore per il calcio e in particolar modo per l’Inter, è nota da tempo. Oltre ad aver scelto come presenza fissa Ibrahimovic, che non mancherà in nessuna delle cinque serate, salirà sul palco dell’Ariston anche Sinisa Mihajlovic, attuale tecnico del Bologna. Ma i personaggi sportivi non finiscono qui. Sono pronti ad impreziosire la kermesse canora anche un trio di primo piano, tre campioni olimpici nelle rispettive discipline.

Federica Pellegrini, Alberto Tomba e Alex Schwazer rappresenteranno i tre assi nella manica di Amadeus per rinforzare l’attrattiva mediatica di questo Sanremo 2021.

Dopo l’ultima sentenza del Gip di Bolzano, con l’archiviazione del caso di doping che lo ha costretto a saltare i giochi di Rio 2016, il marciatore avrà l’occasione di parlare della propria storia per la prima volta a distanza di anni.

