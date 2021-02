Regina Elisabetta, arriva un’altra brutta batosta per il Palazzo reale. Ancora cattive notizie poche ore il ricovero del principe Filippo.

Ci sono purtroppo ancora cattive notizie per la Regina Elisabetta e in generale per l’intera Royal Family. Dopo l’addio traumatico di Harry e Meghan e lo spavento di queste ore per il malore e il ricovero per il principe Filippo, ora si aggiunge anche un pesante scandalo relativo a un arresto nel Palazzo reale. Si tratta del conte Simon Bowes-Lyon di 34 anni, nonché pronipote della Regina Madre e cugino di terzo grado di Queen Elizabeth.

Simon Bowes-Lyon forced his way into a sleeping woman's room and assaulted herhttps://t.co/FHk8YB8087 — The Daily Record (@Daily_Record) January 12, 2021

Regina Elisabetta, ancora cattive notizie nel Regno Unito

Il reale è stato condannato a dieci mesi di carcere. I fatti risalgono al 2020 e l’uomo fu arrestato lo scorso gennaio con l’accusa aggressione sessuale verso una donna in una stanza del castello scozzese di Glamis. Totalmente ubriaco, il duca si intrufolò nella camera da letto della donna e provò a possederla senza il suo volere. La donna con molta fatica riuscì a liberarsi e denunciò il tutto. In libertà su cauzione ha rischiato addirittura 5 anni di carcere ma la corte scozzese l’ha condannato, appunto, a pochi mesi.