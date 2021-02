Meteo, l’anticiclone si impone fino a venerdì: clima primaverile

Continua ad agire l’anticiclone africano sul meteo italiano fino a venerdì. Le temperature raggiungeranno i 23 gradi ed avremo un clima primaverile.

L’Italia continua ad essere avvolta dal travolgente anticiclone africano, pronto a portare tanto caldo sulla nostra penisola almento fino a Venerdì. Infatti il flusso di aria calda farà raggiungere le temperature massime fino ai 23 gradi, con l’alta pressione che continuerà a prendere energia da miti correnti di origine nord africana. Queste correnti miti permetteranno all’Italia di mantenere condizioni meteo praticamente stabili su tutte le regioni ed un aumento della temperatura.

Le giornate maggiormente miti saranno proprio giovedì e venerdì e le temperature potrebbero elevarsi specialmente nelle valli del Trentino. Ovviamente, come abbiamo ricordato ieri, questo caldo anticipato porterà anche tantissime nebbie. Queste spunteranno al mattino in Val Padana e diversi angoli della nostra penisola, salvo poi dissolversi nel corso della giornata. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante questo giovedì sulla nostra penisola.

Meteo, l’anticiclone africano si fa sentire: quanto caldo farà

In questi giorni abbiamo documentato come una robusta struttura anticiclonica si sia collocata sull’Italia. Queste correnti calde ancora una volta provengono dal Nord Africa, e riusciranno a far schizzare il termometro su tutta la penisola. Nei prossimi due giorni non sarà solo e collaborerà con un altro anticiclone, quello delle Azzorre. Andiamo quindi ad analizzare cosa succederà durante la giornata odierna sui tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un sole in prevalenza su tutti i settori, con locali foschie al mattino sulla Val Padana, pronte a dissolversi durante la giornata. Non avremo nessun fenomeno locale, con la situazione che conserverà una certa stabilità nel corso della giornata. Le temperature continueranno ad aumentare, con massime che oscilleranno dai 16 ai 20 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo alta pressione ed un sole potente pronto a colpire gran parte del settore. Al mattino non mancheranno foschie e nubi basse, specialmente sulle coste adriatiche e sulle valli tirreniche. Le temperature, come abbiamo anticipato, continueranno ad elevarsi, con massime dai 17 ai 22 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una situazione meteorologica stabile. I cieli risulteranno generalmente sereni o poco nuvolosi, con qualche rara foschia al mattino nelle valli appenniniche. Queste foschie saranno pronte a dissolversi nel corso della giornata. Le temperature sul settore meridionale risulteranno stabili, con massime che oscilleranno dai 16 ai 19 gradi.