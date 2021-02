Huracan, il nuovo virus spaventa gli utenti: cosa può farvi

Huracan è un nuovo pericolosissimo virus che può creare gravi danni agli utenti: scopriamo cosa è in grado di fare

Un nuovo virus molto pericoloso è in vendita sul Dark Web ad un costo di 1.000 dollari mensili, o 2.500 all’anno, e si chiama Huracan. Si tratta di un’evoluzione del conosciutissimo Anubis ed è l’arma di Cybercrime Spa. A trovarlo su un forum di hacker sono stati i ricercatori di Bank_Security.

Huracan è un trojan bancario per dispositivi Android che è in grado di spiare il proprietario di un determinato smartphone e può visualizzare tutti i dati di accesso che lo stesso inserisce. Una volta inseriti quelli appartenenti al conto corrente, li invia al server di controllo e l’hacker potrà quindi sottrarre denaro alla vittima.

Virus Huracan, tutte le azioni che può compiere

Secondo la lista presente sul forum, Huracan può inviare, ricevere e leggere SMS, fare telefonate. Lanciare e cancellare applicazione, oltre a leggere la lista delle app installate. E’ in grado di attivare CryptoLocker ed un KeyLogger. Ancor più pericoloso il fatto che sia capace di registrare dal microfono, registrare lo schermo e fare video grazie alla telecamera. E’ quindi capace anche di scattare foto.

La gran parte degli antivirus presenti in commercio sono in grado di bloccare Anubis, ma non è chiaro se questo sia possibile anche con Huracan. Per capirlo, purtroppo, bisogna attendere che si diffonda nei vari paesi.