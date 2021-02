GF Vip, ruolo da protagonista per Tommaso Zorzi: futuro a Mediaset

Tommaso Zorzi è il gieffino più desiderato. Sono in molti i conduttori che lo hanno cercato, ma secondo le ultime indiscrezioni potrebbe restare a Mediaset.

Il Grande Fratello Vip terminerà lunedì 1 marzo. Dopo vari mesi di programma, l’ultima puntata si avvicina così come l’inizio di un nuovo show. Si tratta di “Avanti un altro”, il game show condotto dalla coppia di conduttori più amata e seguita dagli italiani: Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Il gioco a premi andrà in onda, come ormai avviene da anni, dopo Pomeriggio Cinque ma ci sarà una novità. Avanti un Altro quest’anno andrà in onda anche in prima serata. Secondo quanto riportato dai colleghi di Libero, sono previste una serie di prime serate, in onda il venerdì, a partire dal 12 marzo 2021.

GF Vip, Tommaso Zorzi ad “Avanti un altro”

Sempre secondo quanto riportato da Libero, Paolo Bonolis punterà ad avere in puntata moltissimi concorrenti del Grande Fratello Vip. I primi rumors infatti hanno fatto i nomi di Francesco Oppini, Elisabetta Gregoraci, Giacomo Urtis e Tommaso Zorzi.

Sicuramente non poteva non esserci lui, il volto più amato dai fan del GF Vip che è considerato dalla stragrande il vincitore mediatico della quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

L’influencer, terzo finalista del GF Vip, nel gioco a premi sarà accompagnato da sua madre. La puntata, sempre secondo le indiscrezioni, sarebbe stata registrata prima ancora che i concorrenti varcassero la porta rossa della Casa di Cinecittà.