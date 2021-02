Gf Vip, rivelazione in diretta e web perplesso: com’è possibile? – VIDEO

Gf Vip, clamoroso quanto accaduto in queste ore. Una rivelazione sospetta fa scoppiare il caos sul web.

Galeotta fu quella frase innocente e apparentemente innocua. La brasiliana Dayane Mello, una delle grandi favorite per la vittoria finale del Grande Fratello Vip 2021, ha mandato del tutto in tilt il web in queste ore. Si tratta di un’uscita apparentemente banale, detta senza alcuna malizia, ma dalla quale si è scatenato un vero e proprio caso. Sono partite infatti tantissime domande, tra chi addirittura ha iniziato a parlare di illeciti o di programma montato ad arte.

Gf Vip, scoppia il caso Sanremo-Dayane Mello

Durante l’ultima puntata del GF Late Show, mentre la sudamericana era in giardino a chiacchierare con Pierpaolo Petrelli e Andrea Zelletta, la donna ha pronunciato la seguente frase: “Il 2 marzo inizia Sanremo. Come lo so? Lo so e basta…”. Da lì apriti cielo tra chi ha iniziato a chiedersi come e quando avesse parlato con qualcuno all’esterno e chi, in generale, gridava allo scandalo.

Ma nessuna scorrettezza: la notizia – se ricordate bene – fu anticipata dall’opinionista Pupo nel corso della puntata del 15 febbraio durante il confronto tra Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. La data fu successivamente confermata dallo Pretelli nella casa. Risolto quindi il mistero.