Fortnite, ufficiale il crossover con Aliens: tutte le novità in vista

Nuova partnership con Aliens in arrivo per Fortnite. Confermati i leak dei giorni scorsi, ecco cosa dobbiamo aspettarci

Come già anticipato qualche giorno fa da alcuni noti leaker, presto nascerà una nuova collaborazione tra Fortnite ed Aliens. Il noto battle royale di Epic Games continua a rilanciare con partnership di altissimo livello, che tengono incollati gli utenti agli schermi. Il titolo è ancora uno dei più giocati al mondo, nonostante sia uscito ormai più di 3 anni fa.

Da questa collaborazione col brand di Aliens, ci si può aspettare tanto. I fan della serie sono già impazienti, e non vedono l’ora di metter mano a tutte le novità che gli sviluppatori hanno in mente. Stando alle anticipazioni, dovrebbe esser confermata la presenza dello Xenomorfo, ma non solo.

Fortnite e Aliens, tutte le novità in arrivo

Continuano ad arrivare novità su Fortnite. Dopo Ryu e Chun-Li da Street Fighter 2, l’ormai tradizionale politica dei crossover porterà presto ad una collab con Aliens. Come confermato da alcuni leak dei giorni scorsi, aspettiamoci innanzitutto lo Xenomorfo, ma non solo. Si parla infatti anche di Ellen Ripley, anche se non sono ancora arrivate conferme ufficiali da parte di Epic Games.

In attesa di ulteriori dettagli, intanto, la pagina ufficiale su Twitter di Fortnite ha già rilasciato un super teaser iniziale, che ha mandato in visibilio i fan. Sono infatti tantissimi i commenti e i retweet, con tanto entusiasmo. Il battle royale sta continuando a registrare numeri da capogiro: solamente un anno fa, gli utenti registrati erano 350 milioni. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare ulteriori indizi su quello che potranno aspettarsi i videogiocatori.