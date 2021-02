Fedez sbalordisce i suoi fan: rivelazione strettamente personale

L’amatissimo rapper milanese si è lasciato andare a delle confessioni personali che hanno lasciato senza parole i fan

Le ultimissime dichiarazione di Fedez, marito dell’imprenditrice Chiara Ferragni, hanno lasciato i suoi fan senza parole. In un’intervista rilasciata al settimanale “Gente”, il rapper ha confidato un problema strettamente personale.

Fedez ha raccontato che soffre di ansia e che per questo motivo segue la terapia Emdr, ovvero, un approccio terapeutico utilizzato per il trattamento del trauma e di problematiche legate allo stress, soprattutto allo stress traumatico.

Il giovanissimo rapper, prossimamente impegnato con il Festival di Sanremo, dove parteciperà in un duetto con con Francesca Michielin, ha inoltre rivelato che per l’ansia si fa leggere i tarocchi da sua nonna. Confessioni strettamente private che hanno sbalordito i suoi fan.

Ma quali sono le altre rivelazioni choc del rapper milanese?

Ma non è questa la prima volta in cui Fedez si sarebbe lasciato andare in determinate confessioni. Difatti, già in passato il giovane milanese ha raccontato dei suoi attacchi d’ansia. Tra questi la paura di sparire e quella del vuoto. Ma a spaventarlo più di tutte, è la paura di morire.

Essendo ipocondriaco, l’amatissimo rapper, ha inoltre raccontato tempi addietro di somatizzare tutte le malattie di cui sente parlare in giro. Un problema questo per la moglie Chiara Ferragni, in attesa della loro secondogenita, la quale vive intensamente ogni momento della vita. E’ proprio quest’ultima che da a Fedez lo sprint giusto per superare i momenti difficili.

Infine, nelle sue ultime dichiarazioni, il rapper ha raccontato che per buon auspicio porta sempre con se una piccola foto del suo cestista preferito Michael Jordan. Ma l’ultima confessione che ha sbalordito i suoi fan è quella che a rilassarlo più dello yoga, sono le interviste rilasciate dall’ex calciatore Francesco Totti.