Elisa Isoardi, l’incredibile rivelazione sul fratello: da non credere!

Un’incredibile rivelazione sul fratello di Elisa Isoardi è avvenuta durante un’intervista in cui lei stessa ha raccontato la situazione

La bellissima Elisa Isoardi ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera prima dell’avventura a L’Isola dei Famosi in cui ha raccontato sé stessa, la sua carriera fin qui e ha parlato della sua famiglia. In particolare modo, a suscitare scalpore, è quest’ultimo argomento su cui la Isoardi non aveva fin qui fatto luce.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Chiara Ferragni, duro provvedimento: non potrà farlo per 3 mesi



“Io e mio fratello siamo opposti, io sono più simile a mamma e lui più a papà“, ha esordito la conduttrice TV “è un’eremita, vive in montagna in una casa senza tv e senza gas, si scalda con la legna”. Una rivelazione che ha creato scalpore e curiosità su come, nel 2021, qualcuno riesca ancora a vivere senza tutti i comfort a disposizione: “Domenico (è il nome del fratello, ndr) mi sta aiutando molto per L’Isola dei Famosi, mi sta insegnando diverse cose pratiche, come accendere un fuoco o pescare”.

Elisa Isoardi, la confessione sul rapporto con il fratello

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Elisa Isoardi sostiene di avere uno splendido rapporto con l’intera famiglia, un po’ meno con il fratello Domenico per il solo fatto che vivono in due modi praticamente opposti. Tuttavia, grazie all’esperienza che l’attende ha confessato: “Pian piano ci stiamo riavvicinando, mi dà molti consigli. Per lui, il fatto che io sia famosa, è sempre stato ininfluente, ma quando ci siamo visti in questi giorni mi ha promesso che mi guarderà all’Isola“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Barbara D’Urso, duro attacco in diretta: “TV spazzatura” – VIDEO



Proprio in merito a l’Isola dei Famosi che sarà trasmesso su Canale 5, ha ammesso: “In Rai ho vissuto diciotto anni bellissimi, sono stata molto bene e per me è stato come fare l’Università. Adesso sento che è il momento di continuare a far battere il cuore per questo mestiere”.