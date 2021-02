Elettra Lamborghini torna in un reality, fan in fibrillazione

Elettra Lamborghini è pronta per tornare in tv e in prima serata, per la gioia dei suoi fan. Sarà protagonista di un notissimo reality

Un anni fa di questi tempi Elettra Lamborghini era reduce dal Festival di Sanremo e aveva mostrato a tutti le sue doti canore. Quest’anno invece è pronta per tornare in tv e in prima serata ma con un ruolo inedito. Dopo una lunga trattativa, confermando le indiscrezioni degli ultimi giorni, ha sciolto le riserve: sarà una delle opinioniste all’Isola dei Famosi 2021, insieme a Iva Zanicchi.

Un ruolo non inedito per la Zanicchi che era già stata opinionista nella sedicesima edizione del Grande Fratello (quello tradizionale) insieme a Cristiano Malgioglio. La coppia aveva funzionato benissimo, ma questa volta anche per lei sarà una bella sfida. perché rischia di essere travolta dalla vitalità di Elettra, che in fondo in televisione di sente come a casa e non ha mai avuto problemi e dire la sua.

La coppia è stata ufficializzata oggi sul profilo ufficiale di “Verissimo”, il talk show di Silvia Toffanin che le vedrà come ospiti domani, sabato 27 febbraio. E l’attesa cresce per vedere

Elettra Lamborghini in tv e non nel suo nido classico di Discovery dive è protagonista al momento di ‘Elettra e il resto scompare’.

Isola dei Famosi 2021, tutte le novità nel cast a partire dalla conduttrice e dai concorrenti

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi sta per arrivare. Debutterà in prima serata l’11 marzo 2021 su Canale5 e la prima novità è rappresentata dalla presenza di Ilary Blasi al timone, raccoglie un’eredità pesante come quella di Alessia Marcuzzi ma in fondo corona il sogno che coltivava da anni.

Nelle ultime ore sono stati annunciati i primi concorrenti ufficiali, compreso il nome di Elisa Isoardi che torna in tv dopo Ballando con le Stelle. Insieme a lei però ci saranno anche Drusilla Gucci, erede della famosa Casa di moda, l’attore di fiction Brando Giorgi e la figlia d’arte Vera Gemma, erede di Giuliano Gemma.

Altro nome certo è quello dello youtuber Awed (all’anagrafe Simone Paciello) mentre le altre conferme arriveranno nelle prossime ore. Inoltre Massimiliano Rosolino xche sostituirà Alvin come inviato. Ma tornerà sull’isola anche l’olimpionico Marco Maddaloni, ex vincitore del reality, scelto come “guardiano” dell’Isola dei parassiti, nuovo nome dell’ultima spiaggia.

Secondo TvBlog ci saranno anche l’ultimo vincitore di ‘Ballando con le stelle’ Gilles Rocca, la showgirl Angela Melillo, l’es Miss Italia Carolina Stramare, l’ex calciatore Paul Gascoigne, l’attore Akash Kumar, i comici Roberto Ciufoli e Valentina Persia, la madre di Giulia Salemi, Fariba Teherani.