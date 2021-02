Diritti TV Serie A, Sky pensa alla contromossa: DAZN-TIM spiazzati

Continua a far discutere l’assegnazione dei diritti TV della Serie A per il triennio 2021-24. Sky ha pronta una contromossa

Dopo il grande colpo di Sky – che ha ottenuto i diritti TV delle coppe europee – è ora battaglia per capire chi trasmetterà in esclusiva la Serie A nel triennio 2021-24. A seguito delle prime offerte, è DAZN ad essere in vantaggio. L’emittente ha già trovato un accordo di partnership con TIM, per mettere in piedi un asse in grado di fornire un servizio migliore e più stabile.

Altri problemi quindi per il colosso di Murdoch, che ora si trova a dover pensare ad una contromossa efficace per non rimanere con le mani in mano. Trasmettere il campionato italiano può infatti giocare un ruolo decisivo per i nuovi e vecchi abbonamenti. A riportare la notizia Milano Finanza, secondo cui la base di clienti a cui interessa solo il calcio è di 5 milioni.

Diritti TV Serie A, i possibili piani di Sky

Per ottenere i diritti TV della Serie A per il triennio 2021-24, Sky deve pensare ad una contromossa realmente efficace. L’asse DAZN-TIM è infatti al momento parecchio in vantaggio e, salvo sorprese, dovrebbe ottenere l’esclusività di 7 partite su 10 a giornata del campionato. C’è però ancora uno spiraglio per Sky Italia, con l’amministratore delegato Maximo Ibarra e il suo staff che si stanno muovendo su due binari.

“Il colosso di Murdoch potrebbe chiedere delucidazioni alla Lega sul ruolo di TIM nella vicenda e rispetto ai cardini del bando pubblicato” fa sapere Milano Finanza. Un focus sulla validità dell’intera gara, quindi. La seconda ipotesi è invece puramente di carattere economico. Sky vuole tutelare l’investimento nel calcio italiano, che va avanti da ormai vent’anni. Potrebbe quindi esserci un rilancio nei prossimi giorni.