Il noto attore sta vivendo un momento di grande spavento: suo figlio è stato ricoverato in ospedale per una polmonite bilaterale da covid.

Massimo Ghini nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Adnkronos ha parlato del coronavirus che ha colpito i polmoni di suo figlio. L’attore, oltre che a esporre in modo minuzioso com’è avvenuto il contagio, ha voluto anche raccomandare a tutti di non sottovalutare il covid, in quanto non “colpisce solo gli anziani ma anche i più giovani ed è diventato molto più pericoloso”.

Tutto è nato da un assembramento. Il figlio di Massimo Ghini, insieme a un gruppo di amici, aveva deciso di incontrarsi in una casa. Tutti i ragazzi si erano sottoposti al test rapido, ma ciò non è bastato per evitare il contagio.

Covid, grande spavento per il figlio di Massimo Ghini: le ultime

“All’inizio, quando ha scoperto di essere positivo diceva di sentirsi bene – afferma Ghini – poi dopo aver consultato il nostro medico di fiducia è stato portato di corsa in ospedale dove gli è stata diagnosticata una polmonite bilaterale”. Il peggio ormai è alle spalle in quanto il ragazzo adesso sta meglio. È ancora positivo e si trova in un ‘Covid-hotel’ e sta continuando lì la sua quarantena.

“Il virus ora non colpisce solo gli anziani ma anche i giovani ed è diventato molto più pericoloso. In una situazione del genere che trovo allucinante penso che la politica si debba occupare prima di tutto di questa emergenza nazionale”, chiosa Massimo Ghini.