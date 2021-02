Covid, 5 positivi in casa Inter: c’è l’annuncio ufficiale

Covid-19, altro focolaio in Serie A: arriva infatti l’annuncio a sorpresa dell’Inter che conta 5 positivi. Ecco di chi si tratta.

Clamoroso in Serie A: è esploso un nuovo focolaio da Covid-19. Dopo il cluster emerso in casa del Torino, con tanto di gara col Sassuolo che sarà di sicuro rinviata entro la giornata, arriva un annuncio a sorpresa anche dall’Inter capolista. Come comunicato ufficialmente dal club attraverso il proprio sito ufficiale, sono emersi ben 5 positivi tra i corridoi di Appiano Gentile.

Covid-19, focolaio Inter: positivi anche Marotta e Ausilio

Ecco quanto si legge nella nota: “FC Internazionale Milano – in seguito ai test effettuati – comunica che sono risultati positivi al Covid-19: i due Amministratori Delegati, Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, il Direttore Sportivo Piero Ausilio, il legale del Club Angelo Capellini e un membro dello staff tecnico. Tutti i dirigenti e l’intero gruppo squadra seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario”.