Calciomercato Juventus, giocatore in scadenza: c’è l’accordo

Calciomercato Juventus. Tantissimi nomi in scadenza a giugno, tra questi anche un gioiello di casa bianconera pronto al rinnovo

Stando all’edizione odierna del Corriere dello Sport, Radu Drăgușin è nei piani del tecnico della Juventus, Andrea Pirlo. Il giovane difensore centrale rumeno, classe 2002 potrebbe partire già titolare sabato contro l’Hellas Verona per sopperire alle pesanti assenze e far respirare un po’ il resto della squadra in vista dei tanti impegni che vedono la squadra giocare ogni 3 giorni.

La prestazione di sabato sarà determinante per il futuro del neo diciottenne Drăgușin: il contratto che lo lega ai bianconeri è in scadenza a giugno. Il difensore rumeno ha iniziato la sua carriera in Romania, ma la società ha fiutato il talento a soli 16 anni arruolandolo nella squadra U17 e portandolo fino in prima squadra. Grande fisicità, tecnica ed astuzia, il giovane è stato strappato alla concorrenza di Atletico Madrid e PSG per 260 mila euro nel 2018.

Calciomercato Juventus, Radu Drăgușin ad un passo dal rinnovo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radu Dragusin (@radudragusin5)

Intanto la valutazione del giocatore – stando ai dati Transfermarkt – sale notevolmente e la Juventus ha tra le proprie fila un giovanissimo talento da poter sfruttare. Con l’addio prossimo della restante parte della BBC (Barzagli, Bonucci e Chiellini, ndr) i bianconeri si stanno guardando attorno per poter trovare dei rimpiazzi di successo e di talento che riescano ad assicurare il noto muro davanti alla porta con cui hanno vinto ben 9 scudetti.

